Airbus : le titre profite d'une analyse positive

(CercleFinance.com) - Le titre termine la journée avec un gain proche de 1%. Credit Suisse a réaffirmé aujourd'hui son opinion 'surperformance' sur Airbus avec un objectif de cours rehaussé de 103 à 105 euros, le titre demeurant sa valeur favorite ('top pick') au sein du secteur européen de l'aéronautique et de la défense. Le broker pense que le titre Airbus offre du potentiel de progression à court terme supplémentaire, les attentes améliorées de reprise du trafic pouvant soutenir les attentes du consensus en matière de livraisons. 'Il est soutenu sur le long terme par la valeur de la franchise A320, que nous voyons comme le programme d'avions le mieux positionné dans la reprise', ajoute Credit Suisse dans sa note de recherche sectorielle.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +0.14%