Airbus: le titre profite d'un avis d'analyste favorable

(CercleFinance.com) - Le titre Airbus s'inscrit en hausse vendredi matin à la Bourse de Paris suite au relèvement de la recommandation de Deutsche Bank, qui dit entrevoir 'la lumière au bout du tunnel' pour l'avionneur.



Peu avant 9h30, l'action du géant européen de l'aéronautique gagne 1,2%, l'une des valeurs les plus traitées du CAC 40 et surtout l'une des plus fortes hausses de l'indice, qui avance lui de 0,5%.



Deutsche Bank a annoncé ce matin avoir relevé sa recommandation sur le titre de 'conserver' à 'achat', avec un objectif de cours porté de 130 à 152 euros.



L'intermédiaire justifie sa décision par l'amélioration des conditions logistiques et la perspective d'un 'point d'inflexion' venu cette année au niveau des livraisons d'appareils.



'Tout n'est pas rose pour autant', tempère l'analyste, qui mentionne tout particulièrement les performances décevantes de la branche de défense et d'aérospatiale.



'La bonne nouvelle, toutefois, c'est que le levier opérationnel de la division d'avions commerciaux parvient à absorber l'impact négatif de 400 millions d'euros de la défense et de l'aérospatiale sur l'Ebit', poursuit-il, ajoutant que l'allègement des tensions inflationnistes et des contraintes d'approvisionnement vont dans la bonne direction à l'approche de 2024.





Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +1.39%