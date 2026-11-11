 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Airbus, le sprint de fin d'année est lancé pour l'avionneur
information fournie par Investir 11/11/2026 à 14:02

Ajouter Boursorama à vos sources

L'avionneur confirme ses objectifs annuels, avec une accélération attendue au dernier trimestre malgré des résultats en légère baisse sur le troisième. Les livraisons prévues pour l'année restent sur la bonne trajectoire.

Le troisième trimestre d'Airbus ne restera pas dans les mémoires côté performances financières mais l'essentiel y était. Le chiffre d'affaires de 17,5 milliards d'euros réalisé entre juillet et septembre s'est inscrit en légère baisse de 2 % et sous les attentes du consensus selon les chiffres établis par FactSet. Un recul qui s'explique par un nombre de livraisons inférieur sur la période pour l'avionneur (cinq appareils de moins). Le constructeur aéronautique a dégagé un résultat d'exploitation ajusté (hors provisions, coûts des restructurations et effets de change) de 1,8 milliard, en recul de 9 %, en raison d'une baisse de 12 % du bénéfice de la branche Avions commerciaux (bien qu'il s'avère supérieur aux attentes). A neuf mois, le chiffre d'affaires ressort à 50,6 milliards (+ 7 %) et l'Ebit ajusté à 4,5 milliards (+ 8 %). Les flux de trésorerie sont négatifs à hauteur de 1,2 milliard d'euros, reflétant la mise en place de stocks pour soutenir les cadences de production et l'accélération attendue sur le dernier trimestre.

Déjà sur les lignes

Le constructeur confirme, en effet, la totalité de ses objectifs annuels d'environ 870 avions commerciaux livrés, un résultat d'exploitation d'environ 7,5 milliards d'euros et une génération de trésorerie disponible de près de 4,5 milliards (avant opérations de fusions et acquisitions et financements clients). Malgré le contexte géopolitique complexe, « nous ne voyons pas d'annulation de commandes ni de demandes de reports », a précisé Guillaume Faury, le directeur général de la branche Aviation commerciale, au contraire « les compagnies insistent pour recevoir leurs appareils afin d'être plus compétitives dans l'environnement actuel ». Le directeur confirme donc : « Nous continuons de travailler sur les mêmes rythmes de hausse de production. Nous sommes à la bonne vitesse pour atteindre [nos objectifs], et la chaîne de fournisseur aussi. » La livraison des moteurs de la part de Pratt & Whitney reste un point d'attention, mais « ?nous prévoyons de recevoir le nombre de moteurs nécessaires pour atteindre notre objectif cette année », explique le dirigeant. Il se montre confiant : « Nous avons encore beaucoup à faire, ce n'est pas inhabituel et nous sommes prêts pour un rally de fin d'année couronné de succès. » Tous les appareils qui doivent être livrés sont déjà sur les lignes d'assemblage assure l'entreprise. Après 72 appareils en septembre, le constructeur en a remis 74 à ses clients en octobre, un très léger mieux mais qui lui en laissent 249 à livrer sur les deux derniers mois de l'année.

Nous conseillons d'acheter le titre. La marche est haute sur cette fin d'année et l'enjeu de taille. Néanmoins, le groupe n'a pas changé ses objectifs, cela suit son cours chez Airbus. Nous ne modifions pas notre conseil. Objectif : 245 €

Retrouvez cet article sur investir.fr

Valeurs associées

AIRBUS
206,650 EUR Euronext Paris -0,77%

Cette analyse a été élaborée par Investir et diffusée par BOURSORAMA le 11/11/2026 à 14:02:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Ligue 1 - Le Havre AC - Paris Saint-Germain
    Football-Didier Digard nommé entraîneur du RC Lens
    information fournie par Reuters 13.11.2026 22:45 

    13 novembre (Reuters) - ‌Le RC ​Lens a nommé Didier Digard, tout ​juste remercié par ​Le Havre, ⁠au poste d'entraîneur ‌jusqu'en juin 2028, a annoncé ​le ‌club artésien ⁠vendredi dans un communiqué. Didier Digard ⁠succède à ‌Yannick Cahuzac, ⁠démis de ‌ses ⁠fonctions ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 28 septembre 2026 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )
    Wall Street termine orientée en baisse, le secteur des puces boudé
    information fournie par AFP 13.11.2026 22:42 

    La Bourse de New York a clôturé globalement en baisse vendredi, tirée vers le bas par la désaffection des investisseurs pour les puces, maillons essentiels de l'intelligence artificielle (IA), à l'issue d'une semaine marquée par le scandale Nvidia. L'indice Nasdaq, ... Lire la suite

  • Un ministre américain est-il resté les bras croisés face à la contrebande de puces pour l'IA de dernière génération ? ( AFP / Lionel BONAVENTURE )
    Le scandale Nvidia fissure le gouvernement Trump
    information fournie par AFP 13.11.2026 21:27 

    Un ministre de Trump est-il resté les bras croisés face à la contrebande de puces pour l'IA de dernière génération ? Le scandale autour du géant de la tech Nvidia et son patron démissionnaire Jensen Huang prend une nouvelle tournure vendredi. Le ministre américain ... Lire la suite

  • Une pancarte "Les personnels des établissements scolaires rejettent la violence – Dialogue, sécurité et sérénité" lors d'un rassemblement de chefs d’établissement près du rectorat, à Aix-en-Provence, le 13 novembre 2026 ( AFP / CLEMENT MAHOUDEAU )
    "Il faut que ça s'arrête" : mobilisation inédite des proviseurs face aux violences
    information fournie par AFP 13.11.2026 21:02 

    Usés par près de deux mois de mobilisation lycéenne, au cours desquels nombre d'entre eux ont été insultés, menacés, voire blessés, les proviseurs se sont mobilisés vendredi à travers des rassemblements dans toute la France, une démonstration de colère inhabituelle, ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
96,4 +0,47%
CAC 40
8 368,91 +0,09%
NVIDIA
162,85 -2,01%
ADOCIA
4,674 +8,60%
2CRSI
18,31 -0,11%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank