Airbus, le sprint de fin d'année est lancé pour l'avionneur

L'avionneur confirme ses objectifs annuels, avec une accélération attendue au dernier trimestre malgré des résultats en légère baisse sur le troisième. Les livraisons prévues pour l'année restent sur la bonne trajectoire.

Le troisième trimestre d'Airbus ne restera pas dans les mémoires côté performances financières mais l'essentiel y était. Le chiffre d'affaires de 17,5 milliards d'euros réalisé entre juillet et septembre s'est inscrit en légère baisse de 2 % et sous les attentes du consensus selon les chiffres établis par FactSet. Un recul qui s'explique par un nombre de livraisons inférieur sur la période pour l'avionneur (cinq appareils de moins). Le constructeur aéronautique a dégagé un résultat d'exploitation ajusté (hors provisions, coûts des restructurations et effets de change) de 1,8 milliard, en recul de 9 %, en raison d'une baisse de 12 % du bénéfice de la branche Avions commerciaux (bien qu'il s'avère supérieur aux attentes). A neuf mois, le chiffre d'affaires ressort à 50,6 milliards (+ 7 %) et l'Ebit ajusté à 4,5 milliards (+ 8 %). Les flux de trésorerie sont négatifs à hauteur de 1,2 milliard d'euros, reflétant la mise en place de stocks pour soutenir les cadences de production et l'accélération attendue sur le dernier trimestre.

Déjà sur les lignes

Le constructeur confirme, en effet, la totalité de ses objectifs annuels d'environ 870 avions commerciaux livrés, un résultat d'exploitation d'environ 7,5 milliards d'euros et une génération de trésorerie disponible de près de 4,5 milliards (avant opérations de fusions et acquisitions et financements clients). Malgré le contexte géopolitique complexe, « nous ne voyons pas d'annulation de commandes ni de demandes de reports », a précisé Guillaume Faury, le directeur général de la branche Aviation commerciale, au contraire « les compagnies insistent pour recevoir leurs appareils afin d'être plus compétitives dans l'environnement actuel ». Le directeur confirme donc : « Nous continuons de travailler sur les mêmes rythmes de hausse de production. Nous sommes à la bonne vitesse pour atteindre [nos objectifs], et la chaîne de fournisseur aussi. » La livraison des moteurs de la part de Pratt & Whitney reste un point d'attention, mais « ?nous prévoyons de recevoir le nombre de moteurs nécessaires pour atteindre notre objectif cette année », explique le dirigeant. Il se montre confiant : « Nous avons encore beaucoup à faire, ce n'est pas inhabituel et nous sommes prêts pour un rally de fin d'année couronné de succès. » Tous les appareils qui doivent être livrés sont déjà sur les lignes d'assemblage assure l'entreprise. Après 72 appareils en septembre, le constructeur en a remis 74 à ses clients en octobre, un très léger mieux mais qui lui en laissent 249 à livrer sur les deux derniers mois de l'année.

Nous conseillons d'acheter le titre. La marche est haute sur cette fin d'année et l'enjeu de taille. Néanmoins, le groupe n'a pas changé ses objectifs, cela suit son cours chez Airbus. Nous ne modifions pas notre conseil. Objectif : 245 €