Airbus: le satellite Sentinel-2C en partance vers Kourou

(CercleFinance.com) - Airbus annonce qu'après avoir été transporté de son site de Friedrichshafen jusqu'à Brême le 2 juillet, Sentinel-2C, le troisième des satellites Sentinel-2 du programme Copernicus, est sur le point d'être expédié vers le centre spatial européen en Guyane.



Le conteneur a été chargé sur Canopée, le premier cargo à voile spécialement conçu pour transporter les éléments de la fusée Ariane 6 depuis les ports européens jusqu'au Centre Spatial Guyanais, où il arrivera dans environ deux semaines.



Des activités seront menées à Kourou afin de préparer Sentinel-2C au lancement sur la dernière fusée Vega opérée par Arianespace en septembre. La mission Sentinel-2 contribue à gérer la sécurité alimentaire en fournissant des informations au secteur agricole.





