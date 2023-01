Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Airbus: le satellite JUICE prêt pour sa mission vers Jupiter information fournie par Cercle Finance • 20/01/2023 à 12:15

(CercleFinance.com) - Le satellite JUICE (JUpiter ICy moons Explorer mission), construite par Airbus, quittera prochainement Toulouse pour Kourou, en Guyane française, afin de décoller à bord d'une Ariane 5 en avril 2023.



Le vaisseau spatial se trouve chez Airbus à Toulouse depuis août 2021 pour l'assemblage final et les tests. Il s'agissait notamment d'intégrer les dernières unités d'instruments et les plus grands panneaux solaires ayant jamais volé sur une mission d'exploration planétaire, nécessaires pour alimenter la mission à 740 millions de kilomètres du Soleil.



'Cela a été une aventure incroyable, avec plus de 80 entreprises à travers l'Europe, pour donner vie à la mission de l'ESA pour étudier Jupiter et ses lunes glacées dans les moindres détails.' a déclaré Cyril Cavel, chef de projet JUICE chez Airbus Defence and Space.