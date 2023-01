Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: le satellite I-6 F2 s'apprête à être lancé information fournie par Cercle Finance • 30/01/2023 à 13:00









(CercleFinance.com) - Airbus fait savoir que le second satellite géostationnaire de télécommunications Inmarsat-6 (I-6 F2), est arrivé au Centre spatial Kennedy en Floride à bord d'un Beluga, prêt pour son lancement en février.



Le satellite cadet de la génération Inmarsat-6 est le 58èmeconstruit par Airbus. Il sera en outre le neuvième Eurostar en orbite doté de propulsion électrique, renforçant ainsi la position d'Airbus en tant que leader mondial de la propulsion tout-électrique.



Selon Airbus, ces satellites permettront à Inmarsat d'améliorer encore ses réseauxELERA(bande L) etGlobal Xpress(bande Ka), leaders mondiaux, respectivement, pour ses clients terrestres, maritimes et aériens.



Après son lancement, le satellite rejoindra son emplacement géostationnaire avant d'entrer en service au début de 2024.







Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -0.41%