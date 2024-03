Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airbus: le satellite Eutelsat 36D expédié aux États-Unis information fournie par Cercle Finance • 11/03/2024 à 12:21









(CercleFinance.com) - Le satellite de télécommunications géostationnaire Eutelsat 36D, construit par Airbus, a été expédié de Toulouse, en France, à Sanford, en Floride, aux États-Unis, à bord d'un Airbus BelugaST (A300-600ST).



Sa prochaine étape est le Kennedy Space Center, en Floride, où il sera mis en orbite à bord d'un SpaceX Falcon 9.



Eutelsat 36D est basé sur le satellite de télécommunications géostationnaire Eurostar Neo de dernière génération et fournira des services de diffusion TV (DTH) et gouvernementaux sur l'Afrique, l'Europe et les pays de l'Est.



Philippe Pham, Directeur des Télécommunications et des Systèmes de Navigation chez Airbus, a déclaré : ' Eutelsat 36D est la dernière étape de notre partenariat de longue date avec Eutelsat, qui dure plus de 30 ans. Il s'agit du 22e satellite géolocalisé que nous construisons pour eux et il offrira une capacité étendue sur l'Afrique et l'Eurasie '.





Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -0.18%