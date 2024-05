Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airbus: le satellite EarthCARE lancé avec succès information fournie par Cercle Finance • 29/05/2024 à 09:55









(CercleFinance.com) - Airbus fait savoir que le satellite de surveillance du climat EarthCARE qu'il a construit a été lancé avec succès depuis la base militaire de Vandenberg, en Californie.



EarthCARE (Earth Cloud Aerosol and Radiation Explorer) est un projet commun des agences spatiales européenne et japonaise (ESA et JAXA).



Ce satellite examinera le rôle que jouent les nuages et les aérosols (minuscules particules atmosphériques) dans la réflexion du rayonnement solaire vers l'espace (c'est-à-dire le refroidissement de l'atmosphère) et dans le piégeage du rayonnement infrarouge émis par la surface de la Terre (c'est-à-dire le réchauffement de l'atmosphère).





