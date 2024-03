Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airbus: le satellite EarthCARE en route pour son lancement information fournie par Cercle Finance • 11/03/2024 à 14:33









(CercleFinance.com) - Airbus annonce que le satellite EarthCARE (Earth Clouds, Aerosols and Radiation Explorer) qu'il a construit a quitté Munich, en Allemagne, pour rejoindre son site de lancement à Vandenberg, en Californie. Son tir est prévu en mai à bord d'une fusée Falcon 9.



Mission d'exploration de la Terre la plus complexe du programme FutureEO de l'Agence Spatiale Européenne (ESA), EarthCARE permettra de quantifier et de réduire l'incertitude du rôle que jouent les nuages et les aérosols dans le changement climatique.



Le site Airbus Defence and Space de Friedrichshafen (Allemagne) a été maître d'oeuvre du développement et de la construction de ce satellite de deux tonnes, tandis que celui de Toulouse a fourni son Lidar atmosphérique ATLID.





