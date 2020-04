Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : le satellite CryoSat-2 fête son 10ème anniversaire Cercle Finance • 08/04/2020 à 10:12









(CercleFinance.com) - Airbus annonce le satellite CryoSat-2 de l'Agence Spatiale Européenne (ESA) destiné à l'étude des glaces polaires fête son dixième anniversaire. Il a été placé en orbite le 08 avril 2010 depuis le cosmodrome de Baïkonour. ' Compte tenu de l'état actuel du satellite de 720 kg réalisé par Airbus, des fonds programmatiques ont été débloqués pour poursuivre son exploitation jusque fin 2021 ' indique le groupe. ' En dix ans, CryoSat-2 a collecté une mine d'informations sur les variations d'épaisseur de la glace sur Terre et fourni des données essentielles pour la recherche océanographique, hydrologique et géodésique '. ' Les données de CryoSat-2 ont également beaucoup aidé à la compréhension de la cryosphère et son influence sur le climat de la Terre ' rajoute le groupe.

