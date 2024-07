Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airbus : le rebond sur 127,52E prend de l'ampleur information fournie par Cercle Finance • 03/07/2024 à 16:00









(CercleFinance.com) - Airbus semble retrouver des ailes : le rebond sur 127,5E du 26 juin prend de l'ampleur et le constructeur se dirige vers le test de l'ex-support des 144E de la mi-février puis du 14 juin.

L'objectif suivant sera le comblement du 'gap' de rupture sous 148E du 24 juin





Valeurs associées AIRBUS 136,04 EUR Euronext Paris +3,15%