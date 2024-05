Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airbus: le programme Eurodrone franchit une 'étape majeure' information fournie par Cercle Finance • 16/05/2024 à 11:35









(CercleFinance.com) - Airbus fait savoir que le programme Eurodrone a réalisé avec succès la Revue de Conception Préliminaire (PDR), soit 'une étape majeure' pour ce programme qui rassemble l'OCCAR (Organisation conjointe de coopération en matière d'armement) et les représentants des quatre pays clients (France, Allemagne, Italie et Espagne) en présence des trois Sous-Traitants Majeurs (MSC), Airbus Défense et Espace Espagne, Dassault Aviation et Leonardo.



Le PDR prouve que la conception initiale de l'avion a constamment mûri, ouvrant la voie à la conception détaillée.



Soutenu par et basé sur les connaissances déjà acquises, le programme Eurodrone entre dans une nouvelle phase pour atteindre la Critical Design Review (CDR), qui représentera l'étape finale et la clôture de la conception de l'architecture et du système.





