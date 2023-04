Airbus: le point des analystes avant les trimestriels information fournie par Cercle Finance • 06/04/2023 à 15:33

(CercleFinance.com) - BofA a annoncé lundi avoir ajouté le titre Airbus à sa liste de meilleures idées d'investissement en Europe au titre du deuxième trimestre.



L'analyste estime que la poursuite de la normalisation des chaînes d'approvisionnement, le renforcement du marché des gros porteurs, la réouverture de la Chine et le dynamisme de la famille A320 devraient favoriser une revalorisation du titre à l'approche du salon du Bourget.



L'intermédiaire ajoute que le titre se négocie sur la base d'un PER 2025 de l'ordre de 11x, un niveau qu'il estime trop faible pour un leader contrôlant 60% du marché dans les monocouloirs, avec la perspective de possibles redistributions de capital à moyen terme.



Bank of America, à l'achat, affiche un objectif de cours de 200 euros.



UBS réaffirme pour sa part sa recommandation 'vente' sur Airbus, ainsi que son objectif de cours de 105 euros, soit un potentiel de baisse estimé à 16% pour le titre, bien qu'il reconnaisse une 'très bonne fin de trimestre' pour le constructeur aéronautique européen.



Dans le résumé de sa note, s'il constate que les livraisons des derniers jours du trimestre se sont montrées bien supérieures à ses attentes, le broker prévient que l'impact sur l'EBIT trimestriel du groupe peut se trouver atténué, compte tenu de leur composition.



Stifel a réitéré sa recommandation 'achat' sur Airbus dans sa dernière étude avec un objectif de cours relevé de 14% à 160 euros, après des performances qui ont été jugées solides au dernier trimestre 2022 en termes d'EBIT et de cash-flow par rapport au consensus.



'Des objectifs 2023 seulement un peu sous les attentes pour les livraisons et l'EBIT rassurent dans l'ensemble, étant données les craintes concernant les problèmes de chaine d'approvisionnement et d'inflation des coûts', ajoute le broker.



Selon Stifel, 'Airbus offre une croissance forte du BPA à des multiples raisonnables, un bon cash-flow au-delà de 2023 avec une position de premier plan dans un marché duopolistique et de faibles besoins en réinvestissements'.