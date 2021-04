Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : le mandat du président du conseil est renouvelé Cercle Finance • 16/04/2021 à 13:54









(CercleFinance.com) - Airbus annonce que ses actionnaires ont voté mercredi en faveur du renouvellement du mandat d'administrateur de René Obermann, le confortant ainsi à son poste de président du conseil d'administration. Réunis en assemblée générale, les actionnaires ont approuvé à plus de 94% le renouvellement de son mandat pour une durée de trois ans. L'assemblée générale a également prolongé le mandat de trois autres administrateurs, dont celui de Jean-Pierre Clamadieu, là encore pour une durée de trois ans. Airbus fait remarquer que ses actionnaires ont approuvé l'ensemble des résolutions qui leur étaient proposées, dont la validation des comptes de l'exercice 2020. L'assemblée générale d'Airbus est organisée chaque année aux Pays-Bas, le siège social du groupe, dans un délai qui ne doit pas excéder de six mois la clôture de l'exercice précédent.

