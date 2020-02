Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : le lanceur Ariane5 a placé deux satellites Cercle Finance • 19/02/2020 à 10:08









(CercleFinance.com) - Le lanceur Ariane 5 a placé deux satellites de télécommunication en orbite de transfert géostationnaire (GTO): le satellite JCSAT-17 pour SKY Perfect JSAT Corporation et le satellite GEO-KOMPSAT-2B pour l'Institut coréen de recherche aérospatiale (KARI-Korea Aerospace Research Institute). Il s'agit de la deuxième mission de l'année depuis le port spatial européen de Kourou, en Guyane française. La performance totale demandée au lanceur était de 10109 kg, dont 9236 kg pour les deux charges utiles injectées sur l'orbite inclinée de 6° par rapport à l'équateur. ' Alors qu'Ariane 6 effectuera cette année son premier vol, neuf lancements d'Ariane 5 sont encore prévus jusqu'en 2023. Ceci permettra une transition fluide entre les deux lanceurs, avec toujours la même fiabilité et une capacité d'emport toujours accrue ' a déclaré André-Hubert Roussel, Président exécutif (CEO) d'ArianeGroup.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +1.04%