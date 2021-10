Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : le Lakota dépasse le million d'heures de vol information fournie par Cercle Finance • 11/10/2021 à 16:00









(CercleFinance.com) - La flotte d'Airbus Helicopters UH-72 Lakota a dépassé la barre du million d'heures de vol, 15 ans après l'entrée en service du premier Lakota UH-72A pour l'armée américaine et après la première livraison du plus récent UH-72B à la Garde nationale. Airbus a livré le premier hélicoptère Lakota à l'armée en 2006 et a depuis livré 463 de ce modèle Lakota. D'ici la fin octobre 2021, le Lakota sera opérationnel pour les unités de l'armée et de la garde nationale dans 45 États et territoires. ' Le jalon du million d'heures témoigne de l'engagement de cette main-d'oeuvre qui a soutenu des livraisons à temps, de la fiabilité et de la polyvalence des avions qu'ils construisent. ' a déclaré Scott Tumpak, responsable des programmes d'hélicoptères militaires d'Airbus dans le États-Unis

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +0.11%