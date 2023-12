Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: le kit anti-incendies de l'A400M encore amélioré information fournie par Cercle Finance • 05/12/2023 à 11:14









(CercleFinance.com) - Airbus a annoncé mardi avoir encore amélioré son kit spécial permettant de transformer l'avion de transport militaire A400M en bombardier d'eau.



L'avionneur indique avoir bouclé en Espagne une nouvelle campagne de tests ayant durée deux semaines qui l'a vu larguer à six reprises du retardant de couleur rouge et de l'eau.



D'après le groupe, cette nouvelle version du kit anti-incendies permet de déverser jusqu'à 20.000 litres d'eau en une seule fois pour un temps de chargement de dix minutes, soit une amélioration de plus de 30% par rapport aux performances qui avaient été enregistrées l'an dernier.





