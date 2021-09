Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : le Kazakhstan commande deux A400M information fournie par Cercle Finance • 01/09/2021 à 14:13









(CercleFinance.com) - Airbus annonce aujourd'hui avoir reçu une commande de deux A400M en provenance de la République du Kazakhstan. Ce pays d'Asie centrale devient ainsi le 9e opérateur de cet appareil de transport militaire polyvalent, après l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Espagne, la Turquie, la Belgique, la Malaisie et le Luxembourg. Le contrat prévoit également des prestations de maintenance et de formation à compter de la livraison du premier exemplaire en 2024. Un protocole d'accord portant sur une collaboration dans le domaine des services de maintenance et de révision ainsi que sur les premières étapes de la création d'un centre de maintenance local pour les C295 (avion cargo tactique d'Airbus) a aussi été signé.

