Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: le différend avec Qatar Airways réglé à l'amiable information fournie par Cercle Finance • 01/02/2023 à 17:55









(CercleFinance.com) - Airbus annonce être parvenu à un règlement 'à l'amiable et mutuellement acceptable' avec Qatar Airways concernant leur différend juridique portant sur la dégradation de la surface de l'A350 et l'immobilisation des appareils que cela a entraîné.



Un projet de réparation est maintenant en cours et les deux parties ont hâte de remettre ces avions en service en toute sécurité, indique l'avionneur européen.



'Les détails du règlement sont confidentiels et les parties vont maintenant procéder à l'abandon de leurs réclamations légales', précise Airbus qui ajoute que l'accord de règlement ne constitue aucunement une reconnaissance de responsabilité de l'une ou l'autre des parties.





Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +1.04%