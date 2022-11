Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: le brésilien Azul commande trois nouveaux A330-900 information fournie par Cercle Finance • 16/11/2022 à 13:41









(CercleFinance.com) - La compagnie aérienne brésilienne Azul Linhas Aereas a commandé trois nouveaux appareils A330-900, un accord qui va porter à huit le nombre d'A330neo qu'elle exploite au sein de sa flotte.



La société précise que ces gros porteurs supplémentaires, destinés à ses liaisons internationales, vont lui permettre de rajeunir sa flotte en prenant livraison d'appareils Airbus de nouvelle génération.



Azul, qui avait démarré ses activités en 2008, propose aujourd'hui 150 destinations vers le Brésil, les Etats-Unis, l'Europe et l'Amérique du Sud.



La compagnie avait reçu son premier A330neo en 2019 et opère aujourd'hui 12 appareils de la famille A330.



Aux prix catalogue, sa commande d'A330-900 est estimée à près de 800 millions de dollars.





