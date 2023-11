Airbus: le bénéfice net bondit de 21% au troisième trimestre

Le bénéfice net d'Airbus a bondi de 21% au troisième trimestre, à 806 millions d'euros, reflétant la "hausse des livraisons d'avions commerciaux", a annoncé mercredi l'avionneur européen.

( AFP / PAU BARRENA )

Le groupe, engagé dans une complexe remontée en cadence de sa production, a livré 172 appareils entre juillet et septembre, soit 22% de plus que l'année précédente à la même période, et maintient son objectif de remettre 720 appareils à ses clients sur l'ensemble de l'année ainsi que ses prévisions financières.

"Notre bénéfice sur les neuf premiers mois reflète la hausse des livraisons d’avions commerciaux, la bonne performance des activités hélicoptères ainsi que les charges liées à la réévaluation de certains programmes de développement de satellites", explique le président exécutif d'Airbus Guillaume Faury, cité dans le communiqué.

Depuis le début de l'année, le groupe aéronautique a dû inscrire pour 400 millions d'euros de charges pour des estimations retards et surcoûts sur des programmes de satellites qu'il n'a pas précisés.

La branche Avions commerciaux, qui va retrouver une existence juridique au sein du groupe comme elle l'avait avant 2019, est bénéficiaire, de même que la branche Hélicoptères. Les activités Defense and Space restent elles légèrement déficitaires depuis le début de l'année et Airbus indique avoir "entrepris de transformer" cette division.

Le chiffre d'affaires du groupe a progressé de 12% au troisième trimestre, à 14,9 milliards d'euros.

Devant la demande des compagnies aériennes qui multiplient les commandes pour faire face à la croissance attendue de leur trafic et moderniser leurs flottes par des appareils consommant moins de carburant et donc émettant moins de CO2, l'avionneur cherche à augmenter sa production malgré des goulets d'étranglement chez une partie de ses fournisseurs.

"L'environnement mondial (est) de plus plus complexe", selon Guillaume Faury, pour qui "les tensions devraient persister dans la chaîne d’approvisionnement à mesure que progresse la montée en cadence de la production".

Airbus compte ainsi passer la production d'A320 de 40 appareils mensuels pendant la pandémie à 75 exemplaires par mois à l'horizon 2026.

Avec le retour de la demande de long-courriers, déprimée dès avant la crise sanitaire, "l'entreprise a décidé d'augmenter la cadence de production" de l'A350". Elle compte fabriquer 10 de ces gros porteurs par mois en 2026, contre 9 selon une précédente prévision. Airbus en produit actuellement 6 par mois.

L'avionneur maintient ses objectifs de montée en cadence pour les A330 (4 mensuels en 2024) et les A220 (14 mensuels en 2026)

Au 30 septembre 2023, le carnet de commandes s’élevait à 7.992 appareils, dont 6.754 de la famille A320 et 489 A350.