Airbus : le BelugaXL reçoit la certification EASA

(CercleFinance.com) - Le BelugaXL a reçu sa certification de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA), ouvrant la voie à une mise en service d'ici le début de 2020.

L'appareil a reçu son approbation à la suite d'une campagne d'essais en vol intensive au cours de laquelle le BelugaXL a réalisé plus de 200 essais en vol, totalisant plus de 700 heures de vol. Au total, six appareils seront construits entre 2019 et 2023, remplaçant progressivement la flotte actuelle de transporteurs BelugaST.

Le BelugaXL permet une capacité de transport supplémentaire de 30%, soit 7 mètres de plus et un mètre plus large que son prédécesseur BelugaST.

Le BelugaXL peut transporter deux ailes de l'A350 XWB alors que le BelugaST ne peut en transporter qu'une. Avec une charge utile maximale de 51 tonnes, le BelugaXL a une autonomie de 4 000 km (2 200 nm).

Le BelugaXL est équipé de moteurs Rolls Royce Trent 700. L'avion desservira 11 destinations en Europe, renforçant ainsi ses capacités industrielles et permettant à Airbus de respecter ses engagements.