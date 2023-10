Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: lancement réussi du satellite THEOS-2 information fournie par Cercle Finance • 09/10/2023 à 09:03









(CercleFinance.com) - Airbus annonce que le satellite d'observation de la Terre THEOS-2, qu'il a construit pour l'Agence thaïlandaise pour le développement de la géo-informatique et des technologies spatiales (GISTDA), a été lancé par une fusée Vega depuis Kourou, en Guyane.



Dans le cadre du programme THEOS-2, le système de géo-information de la GISTDA bénéficie également de l'imagerie satellitaire collectée par la flotte de satellites d'observation de la Terre optiques et radar d'Airbus tels que Pléiades et TerraSAR-X.



Le contrat comprend en outre un second satellite d'observation de la Terre - THEOS-2 SmallSAT - de la filiale d'Airbus SSTL, associé à un programme complet de renforcement des capacités impliquant des ingénieurs thaïlandais.





Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -0.56%