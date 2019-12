Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : lancement réussi du satellite CHEOPS Cercle Finance • 18/12/2019 à 14:11









(CercleFinance.com) - Le satellite CHEOPS construit par Airbus a été lancé avec succès ce matin sur une fusée Soyouz depuis le port spatial européen de Kourou, en Guyane française. CHEOPS est la première mission exoplanétaire de l'Agence spatiale européenne (ESA). Il s'agit également du premier satellite construit par Airbus en Espagne pour l'ESA. Phillipe Pham, chef de l'observation de la Terre, de la navigation et des sciences, Space Systems, a déclaré : ' Grâce à l'expertise et au fort engagement de notre équipe et de nos 24 partenaires de 11 pays européens, nous avons pu livrer le satellite parfaitement à temps à l'ESA et avons contribué à ce succès. Nous attendons avec impatience la prochaine mission scientifique de l'ESA, Solar Orbiter. '

