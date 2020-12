Airbus : lancement du satellite FalconEye

(CercleFinance.com) - Le satellite d'observation de la Terre FalconEye a été lancé avec succès hier soir depuis le port spatial européen (CSG) de Kourou, en Guyane française, par une fusée Arianespace Soyouz.

Détenu et exploité par les Émirats arabes unis, FalconEye a été développé par Airbus Defence and Space et Thales Alenia Space en tant que co-maîtres d'oeuvre.

Le système FalconEye répondra aux besoins des forces armées des EAU. Airbus Defence and Space était en charge de la conception, de l'intégration et des tests du satellite et a fourni la plateforme. Thales Alenia Space a conçu et fourni l'instrument optique et la chaîne de traitement d'image.

'FalconEye offrira une observation de la Terre de qualité supérieure, offrant à nos clients le meilleur de ce que l'imagerie spatiale peut offrir ', a déclaré Jean-Marc Nasr, responsable des systèmes spatiaux chez Airbus.