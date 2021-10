Airbus : lancement de la plateforme EURO2MOON

(CercleFinance.com) - Airbus Defence and Space, Air Liquide et ispace Europe annoncent créer conjointement EURO2MOON, association à but non lucratif dédiée à l'exploration de la surface lunaire et à l'utilisation de ses ressources de manière commerciale et durable.

Basée au Luxembourg, elle est ouverte aux partenaires industriels ainsi qu'aux organismes de recherche intéressés et dont le siège ou les activités principales se trouvent dans l'UE ou dans un État membre de l'Agence Spatiale Européenne.

Le Centre européen d'innovation en ressources spatiales (ESRIC) est devenu le premier membre de l'association EURO2MOON, et Jean-Jacques Dordain, ancien directeur général de l'ESA (2003-2015), en est devenu le premier membre honoraire.