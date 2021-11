Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : lance une unité consacrée à l'innovation information fournie par Cercle Finance • 03/11/2021 à 12:47









(CercleFinance.com) - Airbus annonce le lancement d'une nouvelle unité consacrée à l'innovation, baptisée Airbus Scale. Cette structure a pour objectif de soutenir la reprise de l'activité et la croissance future d'Airbus, tout en restant dans le cadre des ambitions zéro émission de la compagnie. 'En créant Airbus Scale, nous utiliserons nos connaissances et notre savoir-faire internes existants pour développer de nouvelles entreprises à partir d'actifs sous-utilisés', a déclaré Sabine Klauke, Chief Technical Officer d'Airbus. 'Ce levier supplémentaire dans notre boîte à outils d'innovation aidera à créer l'écosystème dont nous avons besoin sur notre route vers le net-zéro', ajoute-t-elle. Cette nouvelle unité renforce le paysage global de l'innovation d'Airbus et complète d'autres centres d'innovation d'Airbus tels que Acubed dans la Silicon Valley, l'Airbus China Innovation Center (ACIC) à Shenzhen et l'entité de démonstrateur technologique Airbus UpNext.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -1.74%