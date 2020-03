Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : lance une nouvelle expérience pour l'ISS Cercle Finance • 03/03/2020 à 10:30









(CercleFinance.com) - Airbus a envoyé une nouvelle expérience sur les liquides, FOAM-C, vers la Station Spatiale Internationale (ISS). ' FOAM-C permet d'étudier la stabilité des mousses lorsqu'elles ne sont pas soumises à l'influence de la gravité terrestre ' indique le groupe. Les scientifiques souhaitent analyser le comportement des mousses à différents niveaux de liquidité, et en particulier autour du point de passage d'une structure quasi-solide à quasi-liquide, et ce en micro-gravité. ' L'expérience pourra apporter de précieuses informations sur la fabrication, l'utilisation et le vieillissement des mousses, qui sont utilisées dans un grand nombre de domaines, tels que les cosmétiques et les produits d'hygiène corporelle, l'industrie agroalimentaire, les produits d'entretien, d'étanchéité et la lutte contre les incendies ' rajoute le groupe.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +4.22%