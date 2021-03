Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : lance son application 'Tripset' pour les voyageurs Cercle Finance • 26/03/2021 à 12:58









(CercleFinance.com) - Airbus lance 'Tripset', une application gratuite destinée aux voyageurs du monde entier. Cette application regroupe et fournit en un seul endroit l'ensemble des informations nécessaires sur les vols, les modalités de voyage et les restrictions ou exigences sanitaires locales en fonction des destinations choisies. ' L'objectif de cette application est de faciliter les voyages et rétablir la confiance des passagers lorsqu'ils prennent l'avion pendant la pandémie de Covid-19 ' indique le groupe. ' Les passagers peuvent obtenir les informations les plus récentes et les plus pertinentes sur les conditions de voyage, les restrictions et les exigences sanitaires en vigueur, sans avoir à effectuer de recherches auprès de sources multiples ' rajoute Airbus.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +1.47%