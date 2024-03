Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airbus: lance l'initiative collaborative 'OpenCargoLab' information fournie par Cercle Finance • 13/03/2024 à 09:48









(CercleFinance.com) - Airbus annonce la lancement de 'OpenCargoLab', soit une initiative collaborative mise en place avec des partenaires du transport aérien, de la logistique et de la manutention, axée sur l'ensemble de l'écosystème du fret aérien.



L'initiative rassemble des experts de CHAMP Cargosystems, Fraport, KLM Cargo, Kuehne+Nagel ou Swissport et vise à développer des concepts numériques économes en ressources, contribuant ainsi à des processus de fret aérien plus résilients et plus efficaces.



L'OpenCargoLab soutient les prévisions d'Airbus, qui table sur une croissance du marché mondial du fret de 50 % d'ici 2042.



L'avionneur prévoit une demande d'environ 400 gros-porteurs-cargos, y compris de nouvelles constructions et conversions, en Asie-Pacifique au cours des 20 prochaines années. Cela représente plus de 25 % de la demande mondiale de 1490 avions cargo dans le segment des avions de plus de 40 tonnes.





