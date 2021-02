Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : la technologie spatiale du groupe arrive sur Mars Cercle Finance • 16/02/2021 à 11:25









(CercleFinance.com) - Alors que le rover Perseverance de la NASA atteindra la planète rouge jeudi, Airbus souligne que plusieurs de ses technologies seront à bord. Le rover transporte en effet la station météorologique MEDA développée par Airbus, qui permettra de mesurer la vitesse et direction du vent, l'humidité relative, la pression atmosphérique, les températures du sol et de l'air, le rayonnement solaire et aussi propriétés des poussières en suspension. Toutes les données seront envoyées sur Terre par le biais du système d'antenne à gain élevé (HGAS) également conçu et construit par Airbus. Outre la recherche de signes ou de traces de vie passée (bio-signatures), la mission permettra également de tester des technologies qui ouvriront la voie à la future exploration humaine de Mars, comme la production d'oxygène à partir du dioxyde de carbone présent dans l'atmosphère ou le premier vol d'un petit hélicoptère sur une autre planète, rapporte Airbus.

