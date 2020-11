Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : la Suisse pourrait acheter des Eurofighter Cercle Finance • 18/11/2020 à 18:30









(CercleFinance.com) - Airbus et l'Allemagne ont soumis aujourd'hui à l'Office fédéral suisse des marchés publics de défense (armasuisse) leur offre officielle pour la vente d'avions de combat Eurofighter. A travers cette acquisition, l'Allemagne offre à la Suisse l'opportunité d'approfondir son partenariat militaire avec elle, notamment en ce qui concerne la formation conjointe des deux forces aériennes. Avec l'Eurofighter, la Suisse aura une autonomie totale dans l'utilisation, la maintenance et l'application des données de ses avions. Avec plus de 660 commandes, l'Eurofighter est de loin l'avion le plus utilisé pour le contrôle de l'espace aérien en Europe. Il est d'ailleurs exploité conjointement parles quatre pays partenaires que sont l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie et l'Espagne.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -0.10%