Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: la Serbie commande deux avions C295 information fournie par Cercle Finance • 24/02/2022 à 07:08









(CercleFinance.com) - Airbus fait part d'une commande de deux avions C295 par le ministère de la Défense serbe, contrat qui fera de l'armée de l'air serbe le 36e opérateur dans le monde pour cet appareil. Les livraisons devraient commencer fin 2023.



Les deux avions, en configuration de transport, seront équipés de la suite avionique moderne Collins Aerospace Pro Line Fusion et contribueront à renforcer les capacités de transport militaire aérien de la Serbie.



Ce contrat sera accompagné d'un accord de supervision de gouvernement à gouvernement entre l'Espagne et la Serbie, qui visera à étudier le développement des futurs programmes de défense entre les deux nations.





Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris 0.00%