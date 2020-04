Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus-La rentabilité se dégrade avec la crise du coronavirus Reuters • 29/04/2020 à 12:02









* Ebit ajusté au T1 de €281 mlns, en baisse de 49% * Chiffre d'affaires au T1 de €10,63 mds, en repli de 15% * Free cash flow négatif à hauteur de €8,03 mds au T1 (Actualisé avec précisions, contexte, nouvelles déclarations et cours de Bourse) par Tim Hepher PARIS, 29 avril (Reuters) - Airbus AIR.PA a fait état mercredi de résultats nettement dégradés au premier trimestre en raison de l'impact sur son activité de la pandémie de coronavirus qui a lourdement affecté le transport aérien. L'avionneur européen estime que la crise en cours est la plus grave de l'histoire de l'aéronautique et que des mesures sont nécessaires pour restaurer la confiance dans le secteur. Airbus prévoit un plan d'économies après avoir consommé huit milliards d'euros au premier trimestre, avec notamment le règlement d'une amende record de 3,6 milliards d'euros en janvier pour clore des enquêtes pour corruption en Grande-Bretagne, en France et aux Etats-Unis. "Tous les postes de coûts sont en cours d'examen", a déclaré aux analystes le président exécutif du groupe, Guillaume Faury. Depuis la mi-mars, date de la mise en oeuvre en Europe des mesures de confinement pour freiner la propagation du virus, Airbus n'a été en mesure de livrer qu'une petite quantité d'appareils. Il a dit s'attendre aux mêmes difficultés au deuxième trimestre et espère avoir une meilleure visibilité de la situation vers le mois de juin. Dominik Asam, le directeur financier, a déclaré lors d'une téléconférence, s'attendre à une reprise au troisième trimestre avant un retour à une "situation neutre" sur les trois derniers mois de l'année où le groupe ne consommerait plus de liquidités. Le groupe a mis au chômage partiel 3.000 salariés en France et environ 3.200 autres sur son site de Broughton, au Pays de Galles, où il assemble des ailes pour ses avions. Guillaume Faury a prévenu que les salariés allemands pourraient également être concernés par cette mesure. Le constructeur n'a pas précisé s'il entendait procéder à des licenciements secs, mais la semaine dernière, dans une lettre au personnel, son président a demandé aux 135.000 salariés d'Airbus de se préparer à "des mesures plus drastiques" car "la survie même du groupe était en jeu". "Nous faisons tout ce que nous pouvons pour nous redresser afin de rester concurrentiel dans l'avenir", a déclaré mercredi Guillaume Faury. EXAMEN DE LA PRODUCTION EN JUIN Au premier trimestre, le chiffre d'affaires du géant européen de l'aéronautique a reculé de 15% à 10,63 milliards d'euros et le résultat opérationnel ajusté a chuté de 49% pour tomber à 281 millions d'euros. Airbus accuse ainsi une perte nette de 481 millions d'euros contre un bénéfice de 40 millions à la même époque un an plus tôt. La position de trésorerie s'est aussi fortement dégradée, avec un free cash flow négatif à hauteur de 8,03 milliards d'euros à comparer à une consommation de trésorerie de 4,45 milliards lors du premier trimestre 2019. Airbus, qui a abandonné en mars ses prévisions financières pour 2020, n'a pas fourni de nouveaux objectifs étant donné la visibilité toujours limitée. Le groupe a également signé le mois dernier une nouvelle facilité de crédit de 15 milliards d'euros et suspendu le versement du dividende aux actionnaires. Mercredi, il a dit ne pas avoir besoin dans l'immédiat d'une aide de l'Etat. Bruno Le Maire, le ministre français de l'Economie, a déclaré que la France était prête à aider "totalement et s'il le fallait massivement" Airbus face à la crise du transport aérien provoquée par la pandémie. Airbus a par ailleurs décidé ce mois-ci de réduire d'un tiers sa production et celle-ci pourrait encore baisser en fonction de l'examen de la situation en juin, a précisé le directeur financier. Le groupe va réduire ses dépenses d'investissement cette année de quelque 700 millions d'euros à environ 1,9 milliard d'euros et reportera ou suspendra des activités qui ne sont "pas critiques", a déclaré Guillaume Faury, ajoutant cependant que le développement du nouvel A321XLR allait se poursuivre. A la Bourse de Paris, le titre Airbus progressait vers 10h00 GMT de 1,15% à 53,49 euros après avoir ouvert dans le rouge. (Blandine Hénault et Claude Chendjou pour la version française)

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +5.01%