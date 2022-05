Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: la production de l'ACH130 Aston Martin continue information fournie par Cercle Finance • 23/05/2022 à 15:15









(CercleFinance.com) - Airbus Corporate Helicopters (ACH) annonce s'engager à poursuivre la production de l'ACH130 Aston Martin Edition, version spéciale de l'ACH130 avec une gamme de designs intérieurs et extérieurs créés par Aston Martin.



Un peu plus de deux ans après son lancement, ACH a vendu 14 des 15 appareils couverts par son engagement de production initial. Aussi a-t-il décidé de s'engager à produire 15 autres exemplaires pour répondre à l'intérêt continu suscité par l'ACH130 Aston Martin Edition.





Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -0.37%