Airbus-La Norvège règle son litige avec NHIndustries sur les hélicoptères NH90
information fournie par Reuters 03/11/2025 à 08:33

La Norvège a déclaré lundi avoir accepté un paiement pour régler un litige avec le constructeur d'hélicoptères NHIndustries, détenu par Airbus

AIR.PA , en vue d'obtenir des compensations pour les défauts et les retards de livraisons d'appareils NH90, une décision qui permet d'éviter un procès public, rare dans le domaine européen de la défense.

Dans le cadre de ce règlement, Oslo recevra de NHI un paiement de 305 millions d'euros en plus des montants déjà versés, qui s'élèvent à environ 70 millions d'euros, a déclaré le gouvernement dans un communiqué.

La Norvège avait précédemment déclaré qu'elle demandait une compensation de 2,86 milliards d'euros dans une affaire qui devait être introduite devant le tribunal de district d'Oslo le 10 novembre et durer cinq mois.

(Tim Hepher, Gwladys Fouche et Terje Solsvik, version française Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées

AIRBUS
213,4000 EUR Euronext Paris 0,00%
LEONARDO
50,880 EUR MIL 0,00%
LOCKHEED MARTIN
492,190 USD NYSE +0,50%
