Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : la navette Orion va débuter des essais Cercle Finance • 26/11/2019 à 12:37









(CercleFinance.com) - La navette spatiale Orion a rejoint la plus grande chambre à vide thermique du monde, au Centre de la NASA, à Sandusky (Ohio). La navette va subir pendant plusieurs mois, la phase critique de ses essais. Une équipe d'ingénieurs et de techniciens d'Airbus, de l'Agence Spatiale Européenne (ESA), de Lockheed Martin et de la NASA s'apprêtent à recréer les conditions extrêmes de l'espace afin d'y soumettre le vaisseau. ' Ces essais nous permettront de démontrer que les systèmes du vaisseau spatial fonctionnent comme prévu et de garantir la sécurité des astronautes lors des futures missions, aussi bien au sol qu'en vol ', a déclaré Matthias Gronowski, ingénieur en chef du module de service européen construit au nom de l'ESA par Airbus pour la NASA. ' Il s'agit d'une étape très importante pour la mission vers la Lune ', a déclaré Matthias Gronowski.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +0.24%