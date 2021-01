Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : la division Helicopters mobilise le Flightlab Cercle Finance • 22/01/2021 à 09:47









(CercleFinance.com) - Airbus Helicopters annonce avoir commencé les essais en vol à bord de son Flightlab, un laboratoire de vol dédié à la maturation des nouvelles technologies. Airbus Helicopters souhaite poursuivre ses essais sur les technologies de propulsion hybride et électrique et explorer l'autonomie d'autres technologies visant à réduire les niveaux sonores des hélicoptères ou à améliorer la maintenance et la sécurité des vols. Cette année, les tests porteront aussi sur une un système de caméras permettant la navigation à basse altitude ou encore sur un secours moteur fournissant une alimentation électrique d'urgence en cas de panne de turbine.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -0.38%