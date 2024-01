Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airbus: la DGA a commandé 42 hélicoptères H145 information fournie par Cercle Finance • 24/01/2024 à 10:55









(CercleFinance.com) - La Direction générale de l'armement (DGA) a commandé pour le compte du ministère de l'Intérieur, 42 nouveaux hélicoptères H145. Les livraisons devraient débuter en 2024.



Parmi ces 42 hélicoptères, 36 sont destinés à l'agence française de secours et d'intervention d'urgence, la Sécurité Civile et 6 seront affectés à la police française et la Gendarmerie Nationale.



Le contrat comprend une option pour 22 H145 supplémentaires pour la Gendarmerie Nationale.



' Le H145 a déjà fait ses preuves auprès de la Sécurité Civile effectuant de nombreuses missions de sauvetage dans le milieu montagneux difficile des Alpes françaises ' a déclaré Bruno Even, PDG d'Airbus Helicopters.





