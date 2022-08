Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : la correction sous 102E s'accélère information fournie par Cercle Finance • 31/08/2022 à 18:12









(CercleFinance.com) - Airbus glisse de -2,7% sous 98E: la correction sous 102E s'accélère et devrait se prolonger en direction des 93,23E ('gap' du 6 juillet) et probablement du plancher de 91E.





Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -2.71%