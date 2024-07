Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airbus: la compagnie saoudienne flynas commande 90 appareils information fournie par Cercle Finance • 25/07/2024 à 15:50









(CercleFinance.com) - Airbus fait savoir que flynas, le principal transporteur low-cost d'Arabie Saoudite, a signé un accord pour l'acquisition de 75 avions A320neo et de 15 A330-900.



Cet accord, signé au Farnborough International Airshow, permettra à flynas d'élargir sa capacité et sa portée tout en modernisant sa flotte entièrement composée d'Airbus.



Les nouveaux A330-900 seront configurés pour accueillir jusqu'à 400 passagers.



Le dirigeant de flynas, Bandar Almohanna, a exprimé son enthousiasme pour ce partenariat renforcé, mettant en avant 'les avantages opérationnels et environnementaux des nouveaux avions'.





Valeurs associées AIRBUS 127,54 EUR Euronext Paris -2,34%