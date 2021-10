Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : la compagnie Finnair adopte les services FHS information fournie par Cercle Finance • 20/10/2021 à 16:23









(CercleFinance.com) - La compagnie Finnair a sélectionné le service Flight Hour Services (FHS) d'Airbus pour prendre en charge l'ensemble de sa flotte de la famille A320 (35 appareils), devenant ainsi le premier client FHS européen de l'avionneur pour une flotte d'A320. Finnair bénéficiera ainsi de services matériels intégrés, notamment d'un stock sur site dans sa base principale à Helsinki, d'un accès aux pools de pièces de rechange mutualisés d'Airbus et aux services d'ingénierie et de réparation de composants dans le monde entier. Airbus garantira la disponibilité des pièces de rechange, générant de la valeur grâce à une disponibilité accrue de la flotte et à des économies sur les coûts de maintenance opérationnelle. Airbus précise que la flotte mondiale d'appareils converte par FHS a augmenté de plus de 25 % au cours des deux dernières années.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +0.05%