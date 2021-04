Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : la certification militaire de l'A400M se poursuit Cercle Finance • 19/04/2021 à 10:52









(CercleFinance.com) - Airbus a annoncé lundi avoir bouclé la plus grande partie de la campagne française de certification de l'A400M, son avion de transport militaire, concernant la capacité de ravitaillement en vol des hélicoptères. Lors de cette phase de tests, conduits avec la Direction générale de l'armement (DGA) dans l'ouest de la France, ce sont 81 contacts qui ont été réalisés avec deux hélicoptères H225M de l'armée, permettant le transfert de quelque 6,5 tonnes de carburant. Airbus déclare s'attendre à ce que la certification de ravitaillement en vol des hélicoptères soit obtenue d'ici à la fin de l'année.

