Airbus : l'opérateur chilien SKY commande 10 A321XLR

(CercleFinance.com) - SKY, opérateur chilien ultra-low-cost, a signé avec Airbus un contrat portant sur 10 A321XLR. La compagnie souhaite développer son réseau international. ' Grâce à son rayon d'action sans précédent sur un monocouloir, pouvant atteindre 4 700 nm, et sa consommation de carburant par siège 30 pour cent inférieure à celle des appareils concurrents de la génération précédente, l'A321XLR permettra aux compagnies de développer leurs réseaux en assurant la rentabilité de nouvelles lignes plus long-courriers ' indique le groupe. “L'A321XLR permettra à SKY de proposer de nouvelles destinations à ses clients comme par exemple des vols directs de Santiago au Chili à Miami aux États-Unis.” a ajouté Arturo Barreira, Président d'Airbus Latin America. La flotte de SKY est composée de 23 appareils de la famille A320 qui dessert des lignes intérieures et internationales au départ du Chili et à destination de l'Argentine, du Brésil, du Pérou et de l'Uruguay.

