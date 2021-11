Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : l'Indonésie commande deux avions A400M information fournie par Cercle Finance • 18/11/2021 à 08:50









(CercleFinance.com) - Airbus annonce que le ministère indonésien de la Défense lui a commandé deux avions Airbus A400M en configuration multirôle de ravitaillement et de transport, contrat qui prendra effet en 2022 et portera à dix le nombre de pays qui opèrent l'A400M. L'accord prévoit en outre un ensemble complet de prestations de maintenance et de formation. Une lettre d'intention portant sur une future acquisition de quatre A400M supplémentaires a également été signée. Capable de voler rapidement à haute et à très basse altitude, l'A400M peut transporter sur des distances stratégiques des charges lourdes et de grandes tailles dans des endroits tactiques, tout en assurant le rôle de ravitailleur en vol.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -0.26%