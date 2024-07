Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airbus: l'hélicoptère Racer atteint 420 km/h lors de tests information fournie par Cercle Finance • 23/07/2024 à 14:35









(CercleFinance.com) - Airbus indique que Racer, son démonstrateur d'hélicoptère à grande vitesse, a atteint et dépassé son objectif de vitesse de croisière de 407 km/h, atteignant même 420 km/h lors de ses premiers tests.



La prochaine phase de test inclura le mode 'éco' permettant d'éteindre un moteur en vol pour réduire la consommation de carburant et les émissions de CO2.



Le Racer vise à offrir un compromis optimal entre vitesse, efficacité économique et performance de mission, avec une réduction de la consommation de carburant d'environ 20 % par rapport aux hélicoptères actuels de la même catégorie de poids, souligne Airbus.



L'architecture de l'appareil et son système de propulsion hybride-électrique, développé avec Safran Helicopter Engines, contribuent par ailleurs à réduire son empreinte acoustique, souligne l'avionneur.







