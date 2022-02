Airbus:l'Asie-Pacifique aura besoin de plus de 17 600 avions information fournie par Cercle Finance • 14/02/2022 à 11:19

(CercleFinance.com) - La région Asie-Pacifique aura besoin de 17 620 nouveaux avions de transport de passagers et de fret au cours des 20 prochaines années, en raison d'une croissance du trafic passagers de 5,3 % par an et de l'accélération du retrait des anciens avions moins économes en carburant.



Sur la demande de 17 620 appareils, 13 660 appartiennent à la catégorie des petits appareils comme les familles A220 et A320. Dans les catégories de moyenne et long courrier, l'Asie-Pacifique continuera de tirer la demande avec quelque 42% des besoins mondiaux.



Le trafic de fret en Asie-Pacifique augmentera également de 3,6 % par an, soit bien plus que la moyenne mondiale de 3,1 %, ce qui entraînera un doublement du fret aérien dans la région d'ici 2040.