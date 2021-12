Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: l'armée française commande 169 hélicoptères Guépard information fournie par Cercle Finance • 22/12/2021 à 17:36









(CercleFinance.com) - Airbus annonce ce soir dans un communiqué avoir reçu un contrat de la Direction Générale de l'Armement (DGA) portant sur le développement et la production de l'hélicoptère H160M dans le cadre du programme d'Hélicoptère Interarmée Léger (HIL).



Le contrat prévoit le développement de plusieurs prototypes ainsi que la livraison d'un premier lot de 30 appareils répartis entre l'armée de Terre (21 exemplaires), la Marine Nationale (8) et l'Armée de l'Air et de l'Espace (1).



Le ministère des armées prévoit de commander au total 169 appareils H160M 'Guépard' au sein des forces armées françaises avec des premières livraisons prévues pour 2027.



'Le H160M sera prêt à opérer dans les milieux les plus sévères', assure Airbus dans son communiqué.



Airbus Helicopters garantira aussi 'un haut niveau de disponibilité du Guépard' à travers 'un contrat de maintenance innovant'.



A la suite de cette annonce, le titre Airbus gagnait près de 4% à Paris.





Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +4.01%