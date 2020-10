Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : l'armée équatorienne reçoit ses deux premiers H145 Cercle Finance • 27/10/2020 à 14:27









(CercleFinance.com) - Airbus Helicopters annonce aujourd'hui la livraison de deux H145 à l'armée de l'air équatorienne. Au total, six appareils seront livrés d'ici l'année prochaine puis affectés à la 22e Escadre de combat à Guayaquil. Le contrat comprend également la formation de 12 pilotes et 15 techniciens, dans le cadre d'un programme de formation opérationnelle dans le pays. Ces six appareils participeront à des missions liées à la sécurité nationale : surveillance des frontières, lutte contre le trafic de drogue, opérations de sauvetage à haute altitude, évacuations sanitaires ou encore assistance en cas de catastrophe naturelle, aussi bien de jour comme de nuit. En Équateur, une quarantaine d'hélicoptères Airbus sont actuellement en service auprès de clients civils ou militaires.

