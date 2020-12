Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : l'armée belge reçoit un premier A400M Cercle Finance • 22/12/2020 à 14:14









(CercleFinance.com) - Airbus fait savoir que la Composante air de l'arméebelge a réceptionné le premier de ses sept A400M, l'avion de transport militaire d'Airbus. L'appareil a été remis au client sur la chaîne d'assemblage final de l'A400M à Séville (Espagne) avant qu'il n'effectue son vol de convoyage vers le 15e Wing de transport aérien à Melsbroek (Belgique) où l'avion sera basé. Cet A400M, connu sous le nom de MSN106, sera exploité au sein d'une unité binationale composée d'un total de huit avions, sept de la Composante air de l'arméebelge et un des Forces armées luxembourgeoises. Le deuxième A400M pour la Belgique sera livré au début de 2021.

